Redação Jornal do Tocantins

Dois irmãos, um de 19 e outro de 33 anos, morreram após veículo que estavam capotar no km 485 da BR-242, em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado.

Conforme apurado pelo G1 Tocantins, os irmãos foram identificados como o autônomo Douglas, de 33 anos, e o outro era o caçula de sete irmãos, Daniel, de 19 anos. Ele trabalhava como vaqueiro em uma fazenda, no município de Dueré. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi e liberados para a família.

Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no domingo, 8, por volta das 8h20.

O carro que os irmãos estavam, saiu da pista e capotou logo em seguida. Na imagem divulgada pela PRF é possível observar o veículo de cor branca, com as rodas para cima, em uma área de mata.