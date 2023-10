O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca concedeu habeas corpus e mandou retirar a tornozeleira monitoramento eletrônica de Diego Dourado da Silva, 38 anos, conhecido como Diego Cigano, de Luiz Eduardo Magalhães (BA), e Cleziu Dourado Silva, 26 anos, de Formosa (GO).

Os dois irmãos fazem parte do grupo denunciado pelo Ministério Público do Tocantins ao lado do primo deles, Cristiano Sousa Silva, de 35 anos, e do cabo da Força Tática da Polícia Militar Rafael Menez Dutra, de 39 anos, pela morte a tiros do agente da Polícia Civil Jean Carlos Teixeira da Fonseca, 41 anos, em uma casa noturna na madrugada em março do ano passado em Gurupi.

Eles ficaram presos entre março e agosto do ano passado, mas tiveram a liberdade provisória concedida pela justiça estadual com uma série de medidas, incluindo a monitoração eletrônica.

Na decisão publicada nesta segunda-feira, 2, o ministro entendeu que embora os réus morem de aluguel e tenham se mudado de endereço ao longo do processo, “todas as situações de mudança foram realizadas com o conhecimento da Justiça e não representaram violação das regras impostas”.

O relator também ponderou que o policial Menez Dutra está em liberdade, mas sem a tornozeleira. “Portanto, após mais de 1 ano e meio da data dos fatos, sendo mais de um ano cumprindo as cautelares restritivas, e, levando em conta as considerações acima expostas, entendo que a medida de monitoramento eletrônico deve ser revogada”, escreve o relator.

Relembre a denúncia

Conforme a denúncia, assinada pelo promotor Rafael Pinto Alamy , os quatro chegaram ao local por volta das 2h30min e 26 minutos depois travaram uma discussão banal com Jean. Em seguida, “cada qual, na medida de suas responsabilidades, porém, unidos pelo desejo de matar, mediante armas de fogo, que traziam consigo de forma ilegal, dispararam contra a mesma, acertando na cabeça”. Para o promotor, o modo de agir dos quatro é semelhante a “verdadeiro bando armado”, que pratica extorsão e ameaças contra pequenos agricultores no Tocantins, estão sempre armados e com “total desprezo pela vida humana”.

A denúncia imputa crime qualificado como motivo torpe, perigo comum (tiros em ambiente fechado que colocou outras pessoas em risco) e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o promotor Alamy, Jean não teve nem teria chance, ainda que armado, de evitar a morte pelo bando armado que estava com “desproporcionalidade de paridade de armas”. Sobre o PM, o promotor imputa ainda o crime de porte ilegal de arma. Na fuga para a Bahia, no momento da prisão em flagrante, a polícia apreendeu “um verdadeiro arsenal”, nas palavras do promotor.

Segundo o promotor, Rafael Dutra sabia das armas durante todo o período em que serviu de segurança para o bando. O promotor pede que os quatro sejam enviados a júri popular e que a Justiça fixe indenização por danos morais para a família do agente.

A justiça estadual em Gurupi marcou para o dia 12 de agosto a audiência de instrução e julgamento do homicídio na Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, a partir das 13 horas.