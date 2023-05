Redação Jornal do Tocantins

Uma tentativa de homicídio foi registrada no domingo, 7 , na fazenda Boa Esperança, localizada na zona rural do município de Tabocão, região noroeste do Estado. O motivo seria uma discussão entre irmãos sobre uma herança.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma biomédica de 25 anos, relatou aos agentes que se encontrava na fazenda de seus pais. O irmão, de 31 anos, estava na residência de suas tias quando comentou que iria matá-la.

Ao chegar na propriedade, o irmão começou a discutir com os pais sobre a herança e teria ameaçado a irmã. Em seguida, sacou um revólver, calibre 38, e disparou dois tiros contra ela.

A intervenção da mãe salvou a filha de ser alvejada. Ela segurou no braço do filho, desviando os tiros, que passaram pela cabeça da filha e atingiram a parede.

Segundo relato da irmã aos agentes, o irmão não possui registro nem porte da arma de fogo, mas possui mais de uma arma guardada.

A biomédica pediu medida protetiva para afastar o irmão de sua convivência.