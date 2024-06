O brigadista Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, estava na porta da casa da irmã quando foi atingido por dois tiros fatais. É o que relatou a irmã da vítima à Polícia Militar (PM), afirmando que chegou a ouvir duas explosões antes de encontrá-lo morto.

O assassinato aconteceu na manhã de sábado (15), no centro de Formoso do Araguaia. Ele estaria chegando ao local por volta das 7h quando foi baleado. Sidiney era contratado do Prevfogo, que faz parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e atuava no combate a incêndios florestais.

Leia Também:

Homem suspeito de agredir esposa grávida é preso em Bom Jesus

Incêndio destrói cerca de 100 casas de palha em acampamento no município de Esperantina

Segundo a irmã da vítima, assim que ouviu as 'explosões' foi até a porta de casa ver o que havia acontecido e viu um homem caído e agonizando perto do portão. Logo se deu conta que era Sidiney e chamou as autoridades.

Ela chamou a equipe da PM e do Serviço de Saúde da cidade. Uma ambulância chegou ao local, mas segundo a polícia, a enfermeira apenas constatou a morte do brigadista.

A mulher não soube dizer quem disparou os tiros que mataram o irmão dela. A PM informou que fez patrulhamento na região, mas até a tarde deste sábado nenhum suspeito foi encontrado.

A perícia esteve no local do crime e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi.

Foram solicitadas informações sobre as investigações à Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Sidney era casado e deixou três filhos. O Ibama divulgou uma nota de pesar e lamentou a morte do brigadista.

"Com pesar, o IBAMA comunica o falecimento do brigadista do Prevfogo Sidiney Silva, um profissional dedicado e experiente no manejo preventivo do fogo. Neste momento de luto, o IBAMA se solidariza com a família e amigos, oferecendo o apoio necessário".