Vida Urbana iPhone 16 será apresentado pela Apple em 9 de setembro e deve ter recursos de IA Expectativa é que nova versão do aparelho venha com novas ferramentas para fotografia

A Apple divulgou na segunda-feira (26) que o evento no qual deve anunciar o iPhone 16 ocorrerá no dia 9 de setembro. A conferência, chamada Glowtime (hora do brilho), acontece no Apple Park, sede da empresa em Cupertino, na Califórnia. Sua transmissão pode ser assistida pelo site da empresa, pelo Apple TV ou pelo YouTube a partir das 14h (horário de Brasília). Espécie de tradição...