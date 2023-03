A queda de uma aeronave de pequeno porte no distrito de Luzimangues, ocorrida na tarde do sábado, 18, será investigada por equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com informações enviadas pela Força Aérea Brasileira, por meio de nota, neste domingo, 19, o Cenipa contará com investigadores regionais do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Seripa VI), localizado em Brasília(DF).

Os investigadores atuarão inicialmente na coleta de dados e preservação de indícios que possam apontar os “danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o objetivo das investigações conduzidas pelo Cenipa é “prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram". Apontou também que a “conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência”.

A aeronave de pequeno porte pertencia a Escola de Aviação Civil (ACB) e de acordo com a Polícia Militar era pilotada por um instrutor de voo, que não teve o nome divulgado.

O Corpo de Bombeiros informou que o piloto foi socorrido por equipes do Samu, com ferimentos graves aparentes nos membros inferiores, com fratura e sintomas de hemorragia. Não há atualização sobre o estado de saúde dele.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com o proprietário da escola mas não obteve retorno.