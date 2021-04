Vida Urbana Investigado por venda de sentenças, desembargador Ronaldo Eurípedes segue afastado por mais um ano Por decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, o desembargador está afastado de suas funções desde abril de 2020

Nesta quarta-feira, 28, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, prorrogou por mais um ano o afastamento do desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Investigado em inquérito que apura suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa envolvendo vendas de s...