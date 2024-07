Vida Urbana Investigado por abusar sexualmente da própria sobrinha dentro da pousada onde trabalhava é preso Crime foi descoberto depois que o homem deu o celular dele para a irmã da vítima, que encontrou fotos e vídeos da irmã sendo abusada

Um homem de 46 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha, de apenas seis anos, em Palmeirante, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins nesta quinta-feira (18). As investigações apontaram que ele levava a sobrinha para a pousada onde trabalhava e cometia o crime. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Colinas do Tocantins, região...