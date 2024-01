Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 36 anos de idade, procurada pela Justiça de Goiás por suspeita de tráfico de drogas, acabou presa pela Polícia Civil do Tocantins neste sábado, 6, em Araguaína, no norte do estado.

Equipes da 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), da cidade de Araguaína, conseguiram encontrar a mulher no Setor Patrocínio e deram cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto.

Segundo o delegado José Anchieta de Menezes Filho, a investigada já havia sido presa em Goiás. “Essa mulher já havia sido presa em Goiás com grande quantidade de drogas”, afirmou por meio da assessoria.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a prisão da suspeita ocorreu após levantamentos de inteligência feitos por agentes do Tocantins. Ela foi levada para o presídio feminino em Ananás, onde aguardará decisão judicial.