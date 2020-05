Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Polícia Civil investiga um grupo de dez pessoas, incluindo adolescentes, que teria realizado uma festa no aeroporto de Arapoema, no final de semana. O inquérito instaurado nesta segunda-feira, 25, com a identificação dos suspeitos de realizarem o evento será encaminhado ao Poder Público para responsabilizar os envolvidos.

Conforme a Polícia Civil, os policiais encontraram no local, latas e garrafas de bebidas alcoólicas, além de vários preservativos usados. A investigação começou após diversas denúncias realizadas por moradores e a força policial já identificou três veículos e seus proprietários, além de homens e mulheres que estariam envolvidos com o evento.

Além do desrespeito ao Decreto Municipal nº 106/2020, que trata da suspensão de reuniões e aglomerações e da proibição de consumo de bebida alcoólica em local público, os investigados ainda poderão responder pelos delitos de perturbação do sossego alheio e oferecimento de bebida alcoólica para menor de idade, conforme a Polícia Civil. Somadas, as penas podem chegar a cinco anos de restrição da liberdade e multa.