Vida Urbana Investigação do MP na Afipe teve início com caso de extorsão do Padre Robson Na ocasião, ele utilizou indevidamente recursos das contas das associações

Atualizada às 13h23. A investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Oenrganizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que apura irregularidades relacionadas à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) teve início com um caso de extorsão envolvendo o Padre Robson de Oliveira. No total, o religioso movimentou mais de R$ 3,5 milhõ...