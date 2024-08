Vida Urbana Investigação de venda de sentenças começou após pedido de 'reforço' para desembargador, diz decisão Uma advogada que atuava em um conflito fundiário denunciou a suspeita sobre a venda de sentenças após ser 'surpreendida' com abordagem de outro advogado. Denúncia levou à Operação Máximus, da Polícia Federal

A investigação sobre o suposto esquema de venda de sentenças no Poder Judiciário tocantinense começou após uma mudança de voto por parte de um desembargador em um processo de conflito fundiário. A denúncia foi feita por uma advogada após receber um pedido de 'reforço', de outro advogado, para garantir um voto em julgamento. As informações estão na decisão do min...