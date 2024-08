Vida Urbana Investigação de cestas básicas envolvendo governador do Tocantins começou em 2022; entenda Governador Wanderlei Barbosa disse que, na época, quando era vice-governador, não dava ordens sobre nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas

Os contratos do governo do Tocantins investigados pela Polícia Federal e Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Operação Fames-19, envolvem a compra de pelo menos 1,6 milhão de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 no Tocantins, entre 2020 e 2021. A suspeita da polícia é de que os contratos foram pagos, mas nem todas as cestas foram entregues à população. ...