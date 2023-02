Redação Jornal do Tocantins

A 6ª Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher e Vulneráveis (6ª DEAMV) concluiu a investigação de abuso sexual contra duas crianças em uma escola da rede pública. De acordo com a polícia, os atos foram praticados por uma colega que tem a mesma idade das vítimas. A informação foi divulgada no sábado, 18.

A investigação iniciou após o relato de que uma criança teria sofrido abuso sexual. Durante as investigações, a polícia descobriu que outra criança de mesma idade teria supostamente sido a responsável pelo ato e surgiu a possibilidade de uma outra menina ter sido vítima. Todas eram meninas e tinham menos de 12 anos.

Após a conclusão do inquérito o caso foi repassado para a Justiça e o Ministério Público. Ainda segundo a polícia, pela idade da criança serão aplicadas medidas de proteção por expressa previsão legal do Estatuto da Criança e do Adolescente.