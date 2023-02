Vida Urbana Interporto é derrotado por equipe da Luverdense na primeira fase da Copa Verde Partida ocorreu no início da noite de sábado, 18, e terminou 2x1 para o Luverdense diante do time tocantinense

O time tocantinense do Interporto perdeu no jogo da eliminatória da primeira fase da Copa Verde, que ocorreu no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). A partida, que teve início na noite de sábado, 18, terminou com 2x1 para a equipe da Luverdense. Conforme a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), aos 44 do primeiro tempo o Interporto fez o primeiro gol, m...