Vida Urbana Internados em UTIs Covid da rede pública e privada sobem 96% no Tocantins até esta terça, 23 Dados são do Boletim Epidemiológico da SES que traz mais 704 novos casos e mais cinco mortes pela doença

O número de pacientes internados com Covid-19, com sintomas graves, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Tocantins subiu 96% nos primeiros 55 dias do ano – de 1º de janeiro a até esta terça-feira, 23, o número de hospitalizados subiu de 89 para 174. No mesmo período, o número de pacientes internados em leitos clínicos passou de 82 para 152...