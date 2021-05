Vida Urbana Interino e pouco conhecido, Ricardo Nunes assume comando efetivo de SP sob incertezas Ideologicamente, Nunes tem um perfil diferente do tucano e é ligado à ala conservador da Igreja Católica

Principal vidraça eleitoral durante as eleições que terminaram com a vitória de Bruno Covas (PSDB) no ano passado, Ricardo Nunes (MDB), 53, assumirá o comando da maior cidade do país sob uma incógnita: manter os rumos do tucano ou promover uma guinada, dado seu perfil mais conservador e seu histórico como vereador. As ligações de Nunes com entidades gestoras de cre...