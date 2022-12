Vida Urbana Integrantes do PSOL vão a Araguatins cobrar informações da morte do presidente do partido na cidade SSP não descarta nenhuma linha de investigação sobre o homicídio de Raimundo Nonato, morto a tiros enquanto dormia em sua casa na noite do dia 13 de dezembro

Nesta quinta-feira, 22, integrantes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Tocantins, estiveram em Araguatins, no Bico do Papagaio para acompanhar o andamento das investigações e cobrar informações do assassinato do presidente do PSOL em Araguatins Raimundo Nonato Oliveira, o ‘Cacheado’. A Secretária de Movimentos Sociais Karol Chaves, a deputada da Amazôn...