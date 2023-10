Vida Urbana Integrantes de acampamento do MST são presos pela Polícia Militar e liberados após depoimento Movimento afirma que a polícia agiu de forma truculenta e tomou celulares dos acampados. Polícia diz ter agido conforme manual de operações

Oito membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram presos pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (18) durante a ocupação de área de domínio estadual na zona rural de Caseara, na região oeste do estado. O movimento afirmou que as famílias sofreram uma intervenção ilegal e truculenta da Polícia Militar sem que houvesse qualquer decisão que fu...