Na manhã desta terça-feira, 11, policiais civis da 3ª Divisão Especializada de Combate à Criminalidade (3ª DEIC), deram cumprimento a mandado de prisão de um homem de 18 anos na cidade de Araguaína, região norte do estado.

O suspeito foi localizado em uma residência na avenida Pedro Ludovico, no jardim Pedra Alta. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem teria envolvimento em uma emboscada a um ônibus que transportava torcedores do time do Vila Nova, no dia 30 de abril, na cidade de Aparecida de Goiânia.

A ação faz parte da operação “Avalanche”, deflagrada pela Polícia Civil de Goiana, com o cumprimento a 16 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão contra homens integrantes de uma torcida organizada, investigada pela prática de crimes de associação criminosa armada, latrocínio tentado, lesão corporal, grave, ameaça e dano qualificado.

De acordo com a pasta, as investigações iniciaram após uma partida do campeonato brasileiro da série B, envolvendo o time do Vila Nova. No final da partida, um ônibus que transportava torcedores do time foi interceptado por um grupo de homens integrantes de uma torcida organizada rival, denominada Força Jovem “Garavelokos”, utilizando armas de fogo, paus e pedras.

O grupo atacou os passageiros e subtraíram os aparelhos celulares e camisas de dois torcedores, lesionaram o motorista do ônibus e ameaçaram com arma de fogo a socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionada para atender os feridos.

O suspeito foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Araguaína, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Estado de Goiás.