Vida Urbana Integrante de facção criminosa é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo De acordo com a polícia, o suspeito também é investigado por tentativa de homicídio ocorrida no dia 15 de janeiro no centro de Gurupi

Um homem de 29 anos acabou preso na manhã desta terça-feira, 24, em Gurupi, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 15 de janeiro no centro da cidade, próximo a um estabelecimento comercial. De acordo com investigação conduzida pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ªDHPP), o homem teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra...