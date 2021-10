Vida Urbana Integrante de facção criminosa é condenado a 12 anos por assassinato motivado por dívida de drogas Crime ocorreu em 2015 em um bar do Sul de Palmas

Em sessão, o Tribunal do Júri condenou a 12 anos de reclusão o réu Lupercínio Gomes da Silva pelo assassinato de Vanderlan Ribeiro dos Santos em 2015. O condenado e a vítima seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) havia conflito devido a uma dívida de drogas e o fato da vítima estar saindo da facção criminosa. Conforme o Ministério Público do Toc...