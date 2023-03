A Polícia Civil (PC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde de sábado, 25, próximo a Guaraí, região noroeste do estado, um homem, de 28 anos, suspeito de matar a farmacêutica Gabriela Alves Grecco, de 34 anos, no dia 14 de março deste ano, em Itajaí (SC). A farmacêutica morreu após ser empurrada do sétimo andar de um prédio.

De acordo com a polícia, a equipe havia recebido informações de que um homem suspeito de praticar feminicídio, em Santa Catarina, estaria em fuga e poderia estar passando pelo Tocantins.

A PC pediu apoio da PRF para realizar a abordagem de um ônibus, onde o suspeito poderia estar. Por volta das 15h, o coletivo foi abordado pelos policiais e o suspeito foi preso.

Ainda segundo a polícia, o homem integra uma facção criminosa e cumpria pena no presídio da Papuda, no Distrito Federal, por tráfico de drogas, mas fugiu e foi para a cidade de Itajaí, onde teria conhecido a farmacêutica.

Feminicídio

De acordo com as investigações, a farmacêutica chegou em casa com o homem na noite de segunda-feira, 13. Por volta das 7h do dia seguinte, os dois discutiram e os vizinhos ouviram a mulher caindo do sétimo andar do edifício, localizado no bairro Cordeiro.

O homem, que tinha passado a noite com a vítima, fugiu do local, descendo o prédio pelas caixas de ar condicionado. Ele pulou o muro do condomínio antes da chegada da polícia.

Monitoramento

A Polícia Civil de Santa Catarina começou a monitorar o suspeito e descobriram que ele havia entrado em um ônibus para fugir, porém não sabiam ainda qual seria a empresa em que ele havia embarcado. Próximo a Guaraí foi levantado que seria em um ônibus da empresa Satélite, momento em que, por volta das 15h, os policiais abordaram o coletivo e o encontraram no interior do veículo.

Outros crimes

A Polícia Civil aponta que trata-se de um homem que é considerado extremamente perigoso e segundo ele próprio comentou, ao ser interrogado, é suspeito de vários homicídios dentre outros crimes.

“Além de ser faccionado e estar cumprindo pena por tráfico de drogas, no presídio da papuda, em Brasília, ele tem passagem por roubo, homicídio, tráfico, desacato, violência doméstica e agora feminicídio”, destacou o delegado Andreson, por meio da assessoria.