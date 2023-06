Redação Jornal do Tocantins

Um homem integrante de facção criminosa, que não teve a idade divulgada, acabou preso na quarta-feira, 7, depois que a Polícia Civil e a prefeitura de Palmas realizaram monitoramento para rastrear um veículo clonado conduzido pelo suspeito.

A prisão ocorreu na região sul de Palmas, quando policiais da 1ª Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (1ª DHPP Palmas), abordaram o veículo, um Fiat Palio Attract de cor vermelha. De acordo com a Polícia Civil, o carro era monitorado por ter sido utilizado na prática de homicídio na capital. Com o homem foi encontrado um revolver com numeração raspada, o que caracteriou o crime de porte ilegal de arma de fogo.

A Civil informou ainda que o veículo possui restrição de roubo no estado da Bahia e o homem também foi autuado por receptação, por estar conduzindo um veículo proveniente de prática delituosa. Aos agentes o homem confessou saber da adulteração no veículo e afirmou que o “guardava” para uma facção criminosa, mas negou fazer parte da organização.

Contra o suspeito os agentes também constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio, emitido pela comarca de Irecê (BA).

Na delegacia homem acabou autuado pelos crimes de adulteração de veículo, posse ilegal de arma de fogo e constituir organização criminosa com atuação de arma de fogo. Ele foi preso em cumprimento ao mandado em aberto, sem direito a fiança pelas possíveis penas combinadas dos crimes, informou a Polícia Civil.

De acordo com o delegado titular da 1ª DHPP, Guilherme Torres, mesmo negando ser membro de facção criminosa, o fato de executar tarefas para o grupo já o caracteriza como um integrante. "Apesar das negativas do indivíduo, a situação se configura como flagrante de um crime permanente que é constituir organização criminosa", disse o agente por meio da assessoria.