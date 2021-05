Vida Urbana Insumos para produção de vacinas da Fiocruz chegam ao Brasil De acordo com a Fiocruz, as vacinas que serão produzidas com este insumo irão assegurar as entregas ao SUS até a terceira semana de junho

O carregamento de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca chegou neste sábado (22) às 17h54 no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os insumos, que vieram do laboratório Wuxi Biologics, na China, seguem para as instalações da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio. A entrega inclui duas...