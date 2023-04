A Polícia Militar (PM) prendeu o principal suspeito de ter matado o jovem Shardson Soares, 26 anos, na madrugada deste sábado, 29, em um bar localizado na quadra 602 norte, em Palmas. O suspeito é um instrutor de autoescola de 22 anos e confessou o crime durante interrogatório.

A prisão ocorreu na residência do suspeito. Ele foi conduzido para a 1ª Divisão de Homicídio de Proteção à Pessoa de Palmas (1ªDHPP) e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Durante o depoimento, o instrutor confessou o crime e disse que matou Shardson Soares durante uma discussão, momento em que se ‘estranharam’ e ficou com medo de ser agredido. O suspeito foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP).

Crime

Shardon Soares, 26 anos, morreu na madrugada deste sábado, 29, depois de ser atingido com golpes de faca em um bar na 602 norte, em Palmas. A vítima, natural de Araguaína, estava no interior do estabelecimento ao ser atingida e morreu ainda no local.

Testemunhas contaram aos policiais que Shardon estava no bar acompanhado de um amigo, que se afastou da vítima e, ao retornar, encontrou o homem sem vida. Um segurança que estava em trabalho no bar no horário do crime, disse à polícia que não presenciou o homicídio. O local também não tinha câmeras.