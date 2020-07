Vida Urbana Instituto Federal inscreve para 4 mil vagas em 16 cursos à distância Inscrições são gratuitas e as aulas estão previstas para começarem no dia 3 de agosto

Com uma oferta de 4 mil vagas para cursos gratuitos, o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) abriu o período de inscrições nesta quarta-feira, 15. As vagas são para 16 cursos na modalidade à distância e são do programa de Formação Inicial e Continuada (FIC), distribuídos entre diferentes unidades do Instituto. Conforme o IFTO, as inscrições seguem até o dia ...