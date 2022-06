Vida Urbana Instituto Federal de Colinas abre seleção para professor substituto com salário de até R$ 5,8 mil Vagas são para as áreas de Química, Física e Letras com ênfase em Inglês

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto para o Campus Colinas, noroeste do Estado. As vagas são para as áreas de Química, Física e Letras com ênfase em Inglês. O número máximo de classificados/aprovados será de cinco por área. Os salários variam de R$ 3.130, 85 a R$ 5.831,21 a d...