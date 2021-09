Vida Urbana Instituição oferece curso gratuito preparatório para o Enem As aulas são destinadas a alunos de escolas públicas e ocorrerão nos fins de semana em Palmas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma oportunidade para os estudantes que sonham em ingressar em uma Instituição de Ensino Superior. Em Palmas, o Projeto SOMAR, visa auxiliar os estudantes que buscam aprimorar seus conhecimentos para conseguir uma boa pontuação no exame. As inscrições são realizadas mediante o preenchimento de um formulário e entrega de 1kg...