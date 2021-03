Vida Urbana INSS reabre 13 agências no Tocantins e faz mudanças no atendimento devido à pandemia da Covid-19 O INSS também informa que permanecem abertas as unidades que possuem os serviços de Perícia Médica e Serviço Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Tocantins reabre 13 Agências da Previdência Social no Estado e informa mudanças no atendimento devido ao aumento dos casos da Covid-19. De acordo com o órgão, as agências de Arapoema, Arraias, Dianópolis, Guaraí e Miracema do Tocantins, que estavam fechadas serão reabertas. Porém, os atendimentos administrativos devem ...