Vida Urbana Inspeção encontra precariedade no transporte escolar de quatro municípios O MP e Detran encontraram carros com pneus e painéis danificados, para-choque quebrado entre outras irregularidades

Uma inspeção realizada pelo Ministério Público (MP) com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontou que o transporte escolar nos municípios de Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins e Tupirama apresenta graves irregularidades. Os órgãos divulgaram na terça-feira, 4, os dados da inspeção realizada entre os dias 29 e 30 de m...