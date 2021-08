Vida Urbana Inspeção constata falta de asfalto, água e energia nos loteamentos irregulares da Água Fria e Jaú MPTO e a Prefeitura de Palmas percorreram as glebas Água Fria e Jaú, que devido ao crescimento desordenado foram divididos em Fumaça, Shalon, Água Boa, Cardeal, Aconchego e São Francisco; cada um dos microparcelamentos tem um procedimento civil em andamento para regularizar ou garantir a desocupação e realocação dos moradores

Duas grandes áreas com loteamentos irregulares em Palmas receberam uma inspeção de representantes do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e da Prefeitura de Palmas. A vistoria ocorrida nesta quinta-feira, 26, teve o intuito de verificar as situações no local como subsídio para inquéritos civis dos loteamentos irregulares. Foram visitadas as glebas Água Fria e Jaú, q...