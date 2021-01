Vida Urbana Inscritos no Vestibular Unitins 2021/1 já podem conferir os locais de prova O processo seletivo ocorre na próxima quarta-feira, 27, no período vespertino, nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Os locais de prova do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) já estão disponíveis. Os candidatos inscritos devem acessar o Portal da Unitins para conferir onde farão o exame. O processo seletivo ocorre na próxima quarta-feira, 27, no período vespertino, nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. De acordo...