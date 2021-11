Vida Urbana Inscritos no Enem fazem neste domingo segundo dia de provas; no TO exame é realizado em 31 cidades Estudantes respondem questões de matemática e ciência da natureza

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 fazem, neste domingo, 28, segundo dia de avaliação, provas de matemática e de ciência da natureza. Com 45 questões, cada, as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital. Em ambas modalidades, as questões são iguais. No Tocantins, a prova está sendo realizada em 31 c...