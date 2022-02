Vida Urbana Inscritos na concurso da DPE têm até esta terça-feira para pagamento de taxa Boleto bancário está disponível na página de acompanhamento do concurso, na Cebraspe

Os inscritos no IV Concurso para a carreira de defensor público no Tocantins têm até esta terça-feira, 1°, para efetuarem o pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário está disponível na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_to_21_defensor. Conforme a Defensoria Pública, as inscrições efetuadas s...