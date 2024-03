Vida Urbana Inscrições prorrogadas para mestrado profissional em História das Populações Amazônicas da UFT São ofertadas 18 vagas. Interessados podem se inscrever pela internet até domingo, 10

As inscrições para ingresso no mestrado profissional em História das Populações Amazônicas, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus de Porto Nacional, que se encerrariam nesta terça-feira, 5, foram prorrogadas até domingo, 10. De acordo com o edital, são ofertadas 18 vagas, sendo quatro para o sistema de cotas; duas para indígenas; e duas para afrodesc...