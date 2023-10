As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) encerram nesta terça-feira, 3.

São três cursos de ensino a distância (EAD) ofertados pelo projeto TO Graduado com 1.240 vagas para os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

As inscrições podem ser feitas por meio da página da instituição . A aplicação das provas de acordo com o cronograma ocorrerá no dia 19 de novembro e as aulas começarão no primeiro semestre de 2024, com aulas à distância, mas com atividades presenciais.

O vestibular incluiu vagas nos novos polos da Unitins em Campos Lindos, Xambioá e Arapoema, autorizados pelo governo estadual em agosto, completando 15 polos em todo o estado.

Para mais informações acesse neste link.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Araguaçu; Arapoema; Caseara; Itacajá; Natividade; Palmas; Paranã; Ponte Alta do Tocantins; Sítio Novo e Xambioá.

Gestão Pública

Araguaçu; Arapoema; Campos Lindos; Caseara; Colinas; Colméia; Guaraí; Itacajá; Miranorte; Natividade; Palmas; Paranã; Ponte Alta do Tocantins e Xambioá;

Gestão do Agronegócio

Campos Lindos; Colinas; Colméia; Guaraí; Miranorte e Palmas.