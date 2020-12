Vida Urbana Inscrições para Vestibular 2012/1 da Unitins começam nesta terça-feira São 640 vagas em 16 cursos de graduação em cinco câmpus

Começa nesta terça-feira, 8, o período de inscrições para o Edital do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). São ofertadas 640 vagas em 16 cursos de graduação, gratuitos e presenciais que estão distribuídos nos câmpus Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Das vagas ofertadas, 50% serão destinadas à ampla concorrência e 50% para egressos da rede pública de ensino. Conforme ...