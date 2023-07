Começam nesta quinta-feira, 13, as inscrições para a seleção que oferta 700 vagas gratuitas no curso pré-vestibular Vem Enem 2023. O projeto é realizado pela Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP). O edital está publicado no Diário Oficial de Palmas de quarta-feira, 12.

Conforme a publicação, são ofertadas 320 vagas presenciais e 380 vagas na modalidade on-line. As aulas presenciais serão ministradas em Palmas, nas regiões norte e sul. O Vem Enem 2023 também oferecerá material pedagógico de forma gratuita.

Os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderão se inscrever até o dia 24 de julho, na sede da Fundação Municipal da Juventude de Palmas, no Parque Cesamar, situado na arse 42, avenida NS 04.

É necessário que o interessado leve o formulário de inscrição (disponível no edital) preenchido e toda a documentação exigida em envelope lacrado.

Poderão se inscrever no processo seletivo o candidato que prioritariamente tenha concluído o ensino médio em escola pública ou cursado o ensino médio em rede privada, com bolsa de estudos de 100% do valor da mensalidade ou que esteja cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou privada com bolsa integral em Palmas.

Não poderá participar do processo de seleção o candidato que não reside em Palmas, que esteja graduado ou cursando o ensino superior.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 27 de julho e a lista final, após o prazo de recursos, será publicada no dia 2 de agosto.

O período de matrícula ocorrerá a partir do dia 3 de agosto e segue até o dia 7 do mesmo mês. A Aula Inaugural ocorrerá no dia 9 de agosto às 19h para todas as turmas.

Ainda de acordo com o edital, as turmas presenciais serão ofertadas pela manhã, à tarde e durante a noite, além dos fins de semana.

As turmas online serão apenas no período noturno, de segunda a sexta-feira.

É necessário que o aluno cumpra 75% da carga horária. O aluno que ultrapassar 25% das faltas sem justificativa será eliminado e a sua vaga será preenchida automaticamente, por convocação dos próximos candidatos aprovados, disposto na lista de classificação.

As aulas estão previstas para ocorrer até o dia 29 de outubro. As provas do Enem 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo país.