Vida Urbana Inscrições para seleção de professores do curso de Medicina da Unitins serão na próxima semana São 14 vagas para as disciplinas teóricas e práticas do 1º e 2º períodos

As inscrições para 14 vagas destinadas para atender disciplinas teóricas e práticas do 1º e 2º períodos do curso de Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), que está em fase final de implantação no Câmpus de Augustinópolis, serão realizadas na próxima quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14. O edital foi publicado na última sexta-feira, 7, que pode ser a...