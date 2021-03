Vida Urbana Inscrições para Processo Seletivo Complementar 2021/1 da UFT com 948 vagas começa nesta segunda Ofertas são para 50 cursos de graduação dos sete câmpus da instituição e certame utilizará notas do Enem de 2017, 2018, 2019 ou 2020

Começa nesta segunda-feira, 29, o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Complementar (PSC) 2021/1 da Universidade Federal do Tocantins. O certame oferta 948 vagas para ingresso em 50 cursos de graduação diferentes e distribuídos em sete câmpus, localizados em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. Conforme edita...