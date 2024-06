Vida Urbana Inscrições para processo seletivo com a nota do Enem são prorrogadas Inscrições seguem até o dia 27 de junho

A Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou edital de retificação prorrogando as inscrições para o Processo Seletivo por Nota do Enem (PSEnem) até o dia 27 de junho. Por meio das notas do Enem, o PSEnem visa selecionar 557 candidatos, distribuídos em 28 cursos, dos cinco Câmpus da UFT. As inscrições são realizadas pelo S...