Começam nesta sexta-feira, 25, as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), para o 1º semestre letivo de 2024. Serão 966 vagas, distribuídas entre 36 cursos de graduação da UFT e 15 cursos de graduação da UFNT.

As inscrições custam R$ 140 e podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese). Confira o edital completo e o cronograma de seleção.

Conforme a UFT, as provas do vestibular serão aplicadas, presencialmente, no dia 29 de outubro, nas cidades onde a UFT e a UFNT possuem câmpus: Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, exceto para os candidatos ao curso de Medicina que, obrigatoriamente, farão as provas em Palmas e Araguaína.

As provas serão realizadas em uma única etapa, dividida em dois turnos, manhã e tarde, na cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Ainda segundo a UFT, os conteúdos para as provas do vestibular são os que se esperam desenvolvidos no Ensino Médio, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC) e da Matriz de Objetos de Conhecimentos, cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 19 de dezembro.