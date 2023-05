Começam nesta sexta-feira, 26, as inscrições do programa Bolsa Atleta 2023, da prefeitura de Palmas que oferece 70 bolsas para cinco níveis diferentes com valores que variam de R$ 528 a R$ 1.980.

Os interessados poderão se inscrever na sede da Fundesportes, localizada no Parque Cesamar, das 13 às 19 horas, até 19 de junho.

De acordo com a prefeitura, para concorrer a uma bolsa, o atleta, independente do nível que almeja, deve ser vinculado à associação ou clube esportivo, que por sua vez deverá estar regularmente filiado à respectiva federação.

A federação também deve estar regularmente filiada à confederação.

O resultado do processo seletivo será divulgado a partir do dia 28 de junho. O atleta deve fazer o download dos anexos que devem ser entregues junto com a documentação.

Ainda conforme a prefeitura, o programa foi criado com objetivo de dar aporte financeiro para custear alimentação, transporte, saúde, vestuário, habitação, estudo e demais necessidades básicas.

O edital Bolsa Atleta de apoio aos Campeões 2023 está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).

Bolsa Atleta Eventual

Além do apoio mensal da Bolsa Atleta de apoio aos Campeões 2023, a Fundesportes também apoiará o esportista com a “Bolsa Atleta Eventual” que tem como objetivo apoiar atletas em eventos específicos.

Para isso, a solicitação deverá ser protocolada com as devidas documentações, no prazo mínimo de 40 dias antes do evento.