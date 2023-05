Nesta terça-feira,23, termina o prazo de inscrições para os interessados no processo seletivo dos motoristas da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

As inscrições são feitas presencialmente, das 14h às 18h, na sede da ATCP, localizada na quadra 103 sul, Avenida LO-1, lote 40.

Os candidatos devem atender às exigências disponíveis no edital publicado pelo Diário Oficial de Palmas, são cerca de 100 vagas para início imediato. O salário é de R$2.849,29 para 40 horas semanais.

Deve apresentar os seguintes documentos no local de inscrição: Ficha de inscrição preenchida; Fotocópia do comprovante de escolaridade; Fotocópia da Carteira de Motorista(CNH), categoria D; Fotocópia do documento comprobatório de conclusão do Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros; Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho que especifique a função e as datas inicial e final para fins de contagem do tempo de serviço

O cronograma completo do recrutamento pode ser acessado neste link.