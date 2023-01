Vida Urbana Inscrições para o processo seletivo do Cartão do Estudante se iniciam nesta segunda-feira, 23 Prefeitura de Palmas vai selecionar 750 estudantes para receberem até 40 passes por mês no transporte coletivo da capital

Iniciaram nesta segunda-feira, 23, as inscrições para selecionar 750 estudantes para receber vale-transporte em Palmas. O prazo segue até o dia 6 de fevereiro. As inscrições serão realizadas em duas etapas, a primeira on-line, por meio do endereço eletrônico http://cartaoestudante.palmas.to.gov.br/. Após a etapa on-line, o interessado deve confirmar a inscrição de forma presencial, e...