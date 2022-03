Vida Urbana Inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante terminam esta semana Programa oferece 550 vagas e resultado final da seleção está previsto para o dia 18 de março

As inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante terminam nesta sexta-feira, 4. São concedidos, conforme as condições especificadas em edital, valores entre R$ 33,75 e R$ 67,50, distribuídos mediante a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos alunos. Para participar da seleção o estudante precisa estar regularmente matriculado e cursando ensino...