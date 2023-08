Alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que desejam mudar de curso e estudantes de outras instituições que querem entrar na UFT, podem se inscrever a partir das 10h desta terça-feira, 22, no processo seletivo do extravestibular que oferece 1.302 vagas para mais de 40 cursos oferecidos pela instituição

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Veja aqui o edital da seleção para transferência interna e externa, reingresso e ingresso para portador de diploma divulgado pela Comissão de Processos Seletivos (Copese). A taxa de inscrição custa R$ 120.

Entre os cursos ofertados estão medicina, medicina veterinária, enfermagem, nutrição, direito, engenharia elétrica, serviço social, letras, psicologia e arquitetura e urbanismo.

A prova será aplicada no dia 1º de outubro deste ano nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Arraias com 25 questões objetivas.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 31 de outubro e a primeira chamada dos alunos selecionados no dia 1ª de novembro. As aulas devem começar no 1º semestre de 2024.