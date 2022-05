Vida Urbana Inscrições para o Extravestibular da UFT 2022/2 com 1,2 mil vagas terminam nesta quarta-feira Vagas distribuídas entre 70 cursos de graduação de seis câmpus

Termina nesta quarta-feira, 4, o prazo para as inscrições do Extravestibular 2022/2 da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Estão sendo ofertadas 1.273 vagas, distribuídas entre 70 cursos de graduação, de seis câmpus da Instituição. As inscrições são online do site da Copese da UFT e a taxa é no valor de R $120,00. O exame do certame foi realizado ...