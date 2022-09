Vida Urbana Inscrições para o concurso do INSS com 9 vagas para o Tocantins começam nesta sexta-feira, 16 Cargo ofertado exige nível médio de escolaridade com salário de R$ 5,9 mil; interessados podem se inscrever até as 18h do dia 3 de outubro

Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o edital, são 1000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, distribuídas por 97 gerências regionais do Instituto pelo país. Destas vagas, 9 são para Palmas, das quais 6 destinadas à ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 2 para pessoa...